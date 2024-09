Ondertekening Convenant en Strafprocesreglement door Hof en de Openbare Ministeries

Op woensdag 21 augustus en vervolgens op vrijdag 23 augustus 2024 hebben de Procureur-Generaal van Aruba, de Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten, en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, en de President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie een convenant ondertekend. Deze ondertekening markeert een historisch moment waarbij het Hof voor het eerst met beide Openbare Ministeries werkafspraken maakt. Het laatste convenant werd alleen gesloten met het Openbaar Ministerie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Nu maakt het Openbaar Ministerie van Aruba ook onderdeel uit van deze afspraken.

Het convenant legt afspraken vast over een uniforme werkwijze voor de behandeling van

strafzaken en de zittingscapaciteit op elke vestiging van het Hof. De werkafspraken zijn nader

uitgewerkt in het strafprocesreglement, dat ook door voornoemde partijen is getekend. Het

convenant en het strafprocesreglement treden in werking per 1 september 2024.

Het convenant richt zich in het bijzonder op afspraken over het aanbod van zittingen van alle

vestigingen van het Hof en zal jaarlijks worden afgesloten. De ondertekening van dit convenant

markeert een andere belangrijke mijlpaal, niet alleen omdat het vorige convenant dateert van

enkele jaren geleden maar ook omdat deze overeenkomst voor het eerst wordt geflankeerd door

een strafprocesreglement. Met het tot stand komen van dit strafprocesreglement worden de

reeds bestaande procesreglementen, die van civiele zaken en van bestuursrecht,

gecomplementeerd.

Het strafprocesreglement beoogt uniformiteit te brengen in de wijze van behandeling van

strafzaken door de Gerechten, het Hof en de Openbare Ministeries, zowel in eerste aanleg als in

hoger beroep. Waar nodig, biedt het reglement ruimte voor maatwerk om recht te doen aan de

specifieke lokale situatie.

Het reglement richt zich tevens op het verbeteren van verschillende processen, zoals de

planning en appointering, dossiersamenstelling en de administratieve verwerking na een

uitspraak. Een belangrijk doel van het reglement is het bijdragen aan een verkorting van de

doorlooptijden in strafzaken.

Het reglement voorziet in een procedure voor ontwikkeling en verbetering en zal op korte

termijn worden aangepast aan het Nieuwe Wetboek van Strafvordering dat reeds in Aruba is

ingevoerd.