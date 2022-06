Twee drugsvangsten voor Zr.Ms. Groningen binnen 24 uur

Het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Groningen heeft binnen 24 uur twee drugstransporten onderschept. Daarbij heeft het schip naar schatting 1.040 kg aan cocaïne in beslag genomen.

Een maritiem patrouillevliegtuig detecteerde begin juni een go-fast (snelle motorboot) in de Caribische zee. Daarop heeft Zr.Ms. Groningen de aan boord gestationeerde MH-65 Dolphin helikopter van de US Coast Guard ingeschakeld om het verdachte contact te lokaliseren. Niet veel later had de helikopter de go-fast visueel en heeft deze tot stoppen gedwongen. Vlak daarna is er een boarding uitgevoerd met behulp van een FRISC- onderscheppingsvaartuig en zijn de opvarenden vastgezet.

Vervolgens kreeg de bemanning van Zr.Ms. Groningen, kort na het afronden van de eerste actie, een tweede go-fast in het visier. Al snel werd duidelijk dat Zr.Ms. Groningen slechts enkele zeemijlen van de go-fast verwijderd was. Daarop is snel gehandeld door opnieuw de helikopter en de twee FRISC-onderscheppingsvaartuigen er naartoe te sturen. Mede door de snelheid van handelen is de tweede go-fast onderschept.

De vijf opvarenden van beide acties en de contrabande zijn op een later moment overgedragen aan een schip van de US Coast Guard voor vervolging in de Verenigde Staten.