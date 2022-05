Dekkingsgraad pensioenfondsen stabiel Aanvullende aanpassingen nodig voor meer duurzaamheid pensioensector

De gemiddelde dekkingsgraad van de pensioensector is verbeterd tot 106,1% in 2020, een stijging van 0,5% ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit is ruim boven de door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) opgelegde minimumeis van 100%. De pensioenactiva zijn in 2020 sneller gestegen dan de verplichtingen, wat duidt

op een goede prestatie van de sector. Niettemin is het van belang waakzaam te blijven voor toenemende kwetsbaarheden die de pensioensector op de middellange tot lange termijn kunnen treffen. In het Financial Stability Report dat door de CBCS is gepubliceerd, worden de belangrijkste kwetsbaarheden van de lokale pensioensector beschreven.

De gemiddelde dekkingsgraad van de pensioensector is sinds de aanvang van de monetaire unie in 2010 gestaag boven de minimumdrempel van 100% gebleven. De sector is goed voor ongeveer NAf. 9 miljard aan activa, wat neerkomt op 143% van het bbp van de monetaire unie. De sector presteerde in 2020 goed. Toen namen de totale activa met 2,9% toe en werd een totale winst van NAf. 54 miljoen geboekt.

Als gevolg van de verwachte hoge marktvolatiliteit en baisseperiode zijn de vooruitzichten voor de pensioensector licht negatief. Het aanhoudend lage renteklimaat en de aanslepende gevolgen van de coronaviruspandemie blijven een uitdaging voor de pensioenfondsen. Vanwege de verstoringen in de wereldwijde toeleveringsketen blijft de onzekerheid groot. De verhoogde inflatie zet de waardering van de activa van pensioenfondsen verder onder druk. Verder wijst het toegenomen geopolitieke risico als gevolg van de inval in Oekraïne op turbulente tijden die voor

ons liggen.

Voorts blijft de CBCS waakzaam voor tekenen van toenemende kwetsbaarheid binnen de lokale pensioensector. Een bron van zorg voor de CBCS is de mogelijke onderwaardering van pensioenverplichtingen. De huidige waarderingsrichtsnoeren weerspiegelen de marktomstandigheden niet accuraat. De CBCS werkt aan een herziening van de bestaande waarderingsrichtsnoeren en erkent het belang van een adequate voorziening om de

Voor de pensioensector wordt conform de huidige wetgeving uitgegaan van de meest recente beschikbare gegevens,

namelijk die over 2020. Om deze tekortkoming te verhelpen is een vooruitblik op de sectorontwikkelingen op korte en

middellange termijn opgenomen.

kwetsbaarheden te verminderen. Om een getrouw beeld te krijgen van de financiële soliditeit van de pensioenfondsen is het absoluut noodzakelijk dat de waardering van de pensioenverplichtingen op passende discontovoeten wordt gebaseerd.

De CBCS erkent ook dat de 60/40-beleggingsregel problemen kan opleveren voor de beleggingsbeslissingen van pensioenfondsen, omdat zij ertoe worden aangezet bij lokale banken termijndeposito’s aan te houden. Dit leidt tot een toenemende verwevenheid tussen pensioenfondsen en banken. De CBCS zal de 60/40-regel in 2022 tegen het licht houden om te zien of het mogelijk is de vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen, zonder afbreuk te doen

aan de doelstellingen van het monetaire beleid.

De integrale tekst van het Financial Stability Report vindt u op de website van de CBCS

www.centralbank.cw/publications.