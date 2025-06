Intentieverklaring:

Naar een meer verbindende en verdiepende netwerksamenwerking

tussen Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Texel, Vlieland, Terschelling,

Ameland en Schiermonnikoog (‘E8’)

Overwegende dat de Waddeneilanden, op initiatief van de Commissaris van de Koning in

Fryslân, de afgelopen drie jaren delegaties van Bonaire, Sint Eustatius en Saba met

plezier en interesse hebben ontvangen op Schiermonnikoog, Ameland en Vlieland;

Gelet op het feit dat alle betrokkenen deze werkbezoeken als zeer constructief hebben

ervaren en dat er sprake is van wederzijdse erkenning over de gemeenschappelijke

uitdagingen waar kleine eilandgemeenschappen in Europees en Caribisch Nederland

respectievelijk mee geconfronteerd worden;

Overwegende dat alle betrokkenen de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring

willen bestendigen en de belangen van de acht eilanden gezamenlijk willen behartigen;

Rekening houdend met het feit dat elke eilandgemeenschap uniek is en dat zowel de

overeenkomsten als de uniekheden een bron van kracht is;

SPREEKT DE INTENTIE UIT OM:

Een samenwerkingsverband in het leven te roepen – de acht eilanden (‘E8’);

EN

De komende periode nader te verkennen hoe een meer verbindende en verdiepende

netwerksamenwerking op een pragmatische manier kan worden vormgegeven, met als

doel:

Belangenbehartiging: Het gezamenlijk behartigen van belangen van de

eilanden op diverse beleidsterreinen richting de Rijksoverheid en betrokken

ministeries, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer; Kennisdeling: Het delen van kennis, ervaring en ‘best practices’ over

vraagstukken en oplossingen op het gebied van onder andere beleid, leefbaarheid

en uitvoeringscapaciteit; Netwerksamenwerking: Het bieden van een platform voor kennisuitwisseling

en solidariteit tussen de eilanden onderling en ruimte geven aan kennisdeling met

partners op de diverse beleidsterreinen van het netwerk. Het netwerk zoekt zowel

in de belangenbehartiging als in de kennisuitwisseling samenwerking met andere

partijen zoals de provincies Fryslân en Noord-Holland, GR Samenwerkingsverband

De Waddeneilanden, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Afhankelijk van de behoeftes van alle betrokkenen en de uitkomst van de verkenning zal

over worden gegaan tot een bestendiging van deze intentieverklaring.

Uit deze intentieverklaring vloeien geen rechten of verplichtingen.

Aldus overeengekomen te Vlieland op 20 juni 2025 in de Nederlandse taal.