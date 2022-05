Duana ta splika e proseso di deskargo di kònteiner i merkansia

Regularmente pregunta ta drenta serka Douane CN tokante e proseso di deskargo di kònteiner i merkansia ku ta drenta e isla. Aki bou nos ta splika kiko ta e prosedura di e yegada di kònteiner den haf te na e proseso di deskargo di e kònteiner/merkansia pa Duana.

Despues di yegada den haf ta despachá e kònteinernan i e merkansia i ta desembarká nan. E ora ei ta almasená nan den un depósito temporario wardando un destinashon di duana.

Duana ta seya tur kònteiner ku drenta i despues por kore hiba nan e sitio di e interesado/e kompania. E interesado mester duna deklarashon via Asycuda World, e sistema outomatisá di Duana. Despues mester paga e ABB ku debe relatá na e deklarashon, serka importashon i Akseins.

E importadó ta haña notisia outomátikamente via Asycuda ku ta deskargá su kònteiner/merkansia òf ta kontrol’é. Den e último kaso e ta tuma kontakto ku Duana pa traha un sita. Entre e notifikashon pa un sita pa kòntròl físiko di e

kònteiner i e momento ku ta deskargá e kònteiner tin maksimalmente 5 dia di trabou. Kòntròl físiko en prinsipio ta tuma lugá solamente riba djaluna te ku djabièrnè entre 8 or di mainta i 4 or di atardi. Pa kòntròl físiko di kos ku por daña (manera bèrdura, fruta, flor) por hasi un eksepshon pa asina e proseso kore mas lihé. Ta deskargá mayoria kònteiner/merkansia mésora despues di deklarashon i pago. Pero si no a risibí òf paga e deklarashon na tempu, òf si Duana detektá un riesgo, e proseso aki por dura mas largu.

Pues den e proseso aki tin un ròl pa tantu e importadó komo Duana. Mas lihé kumpli ku tur e formalidatnan di Duana, mas lihé por deskargá e kònteinernan.

Douane CN ta hasi su máksimo posibel pa laga e proseso kore mas lihé i mas efisiente posibel.