ONDERZOEK MITTE: Nog drie aanhoudingen, huiszoekingen

In de nacht van woensdag 11 mei 2022, en donderdag 12 mei 2022 heeft het Recherche Samenwerkingsteam (RST) onder toezicht van de rechter commissaris (RC) drie personen aangehouden en doorzoekingen verricht in drie woningen en op adressen van twee bedrijven op Sint Maarten.

De aanhoudingen van J.A.D., S.B.F. and N.M.B.H. en de doorzoekingen zijn in verband met een omvangrijk onderzoek genaamd “Mitte” en is gericht op fraude in verband met de opruim- en herstelwerkzaamheden die zijn uitgevoerd op Princess Juliana International Airport na orkaan Irma. In november 2021 werden al twee andere verdachten in het Mitte-onderzoek aangehouden.

J.A.D. werd gearresteerd voor omkoping en witwassen; S.B.F. voor omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen, en N.M.B.H. voor witwassen.

Het onderzoek “Mitte” wordt uitgevoerd door het RST onder leiding van het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) van het Parket van de Procureur-generaal van Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

TBO richt zich op een gespecialiseerde aanpak om corruptie en ondermijnende criminaliteit te bestrijden. Het team doet strafrechtelijke onderzoeken met een financieel-economische component en met betrokkenheid van Politically Exposed Persons (PEP), ambtenaren, Overheids-NV’s, facilitators of organisaties in de collectieve sector. Deze grensoverschrijdende criminaliteit bestaat naast corruptie vaak uit ernstige vormen van belastingfraude en witwassen.