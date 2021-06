Reunion di Hunta di Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA): trahando strategia pa conservacion di naturalesa

Directiva di Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) a tene recientemente su prome reunion di Hunta pa aña 2021 den un entorno mixto virtual y -den persona-, na unda a tuma decisionnan y a discuti strategianan cu ta crucial pa garantisa continuacion di e actividadnan di maneho di conservacion ehecuta door di Organisacion di Maneho di Parke di tur e seis islanan di Caribe Hulandes. Originalmente a plania un reunion -den persona- pa Sint Maarten, pero debi na aumento di caso di COVID19 na e islanan ABC, a dicidi di organisa un reunion mixto, na cua algun miembro a participa desde Sint Maarten, mientras cu otronan a participa desde nan respectivo ubicacionnan den henter Caribe Hulandes y Hulanda.

E reunionnan di Hunta di DCNA ta fundamental pa discuti y traha strategia pa e forma mas eficaz pa apoya e organisacionnan di maneho di e areanan protegi den Caribe Hulandes, specialmente den bista di e desafionan importante provoca pa e pandemia mundial di Covid-19 y otro presionnan cu Maneho di Parke ta wordo confronta cu ne. E organisacionnan di Maneho di Parke tambe tabatin oportunidad pa update otro di algun di e desafionan y exitonan cu nan ta experimentando den e parkenan a medida cu nan ta continua salvaguardando naturalesa den Caribe Hulandes. Tambe nan a tuma varios decision di gobierno, incluyendo decision relaciona cu bon maneho financiero, e desembolso di Conservation Trust Fund y e apoyo cu red di DCNA ta brinda den termino di su lobby regional y internacional den nomber di e organisacionnan di conservacion den Caribe Hulandes.

E red di conservacion di DCNA ta brinda apoyo na e Organisacionnan di Maneho di e Areanan Protegi na e seis islanan di Caribe Hulandes: Fundacion di Parke Nacional di Aruba, STINAPA Bonaire, CARMABI Curaçao, STENAPA St. Eustatius, Saba Conservation Foundation y Sint Maarten Nature Foundation. Un otro componente critico discuti durante e reunion di Hunta ta e importancia di implementacion di un strategia cu lo yuda fomenta desaroyo di turismo sostenibel pa e islanan, permitiendo Caribe Hulandes sali di e desafionan provoca door di e pandemia cu un mayor enfoke riba economia berde y blauw. Aparte di e manehadonan di conservacion y e diferente expertonan di Hunta di DCNA, a participa tambe observadonan di World Wild Fund for Nature the Netherlands (WWF-NL), International Union for the Conservation of Nature (IUCN-NL), BirdLife Netherlands, Observation International y Ministerio di Agricultura, Naturalesa y Calidad di Alimento (LNV) den e ultimo reunion di Hunta di Directiva di DCNA.

E proximo Convencion di DCNA ta plania pa dia 22 y 24 di november na Corsou. E convencion di DCNA no tin solamente reunion di Hunta di DCNA riba agenda, pero tambe varios tayer pa e organisacionnan di maneho di e seis islanan di Caribe Hulandes, cu ta reuni institucionnan cientifico, interesadonan local y embahadornan di naturalesa hubenil pa intercambio di conocimento y creacion di capacidad.