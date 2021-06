Selectieronde voor aspirant kustwachters

Onder het toeziend oog en begeleiding van de instructeurs van de Basisopleiding Kustwacht (BOK) hebben de afgelopen dagen de selectierondes voor de nieuwe aspirant kustwachters op de eilanden Aruba, Curaçao en St. Maarten plaatsgevonden. Een grote groep jongeren tussen de 18 – 25 jaar hebben interesse getoond in de Basisopleiding Kustwacht, die dit jaar in augustus 2021 van start gaat. Gedurende de selectierondes worden de jongeren op de proef gesteld met krachtoefeningen, uithoudingsvermogen oefeningen, zwemmen en andere sportopdrachten om hun conditie te bepalen.

De jongeren, zowel jongens als meiden starten allemaal in de vroege ochtend met het zwemgedeelte gevolgd door een hardloop gedeelte en opdrukken. Als eindopdracht mogen ze een teamopdracht uitvoeren, dit is een belangrijk onderdeel aangezien ze straks in teamverband gaan werken op de varende eenheden van de Kustwacht. Alle sport- en teamopdrachten worden onder begeleiding en toezicht van de instructeurs van de BOK uitgevoerd waarbij deze de beste jongeren selecteren die verder gaan met de opleiding. De werving voor de volgende kustwachtopleiding start in januari 2022.