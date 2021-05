Spich di Representante di Reino, Jan Helmond na seremonia di Konmemorashon di defuntu

Dama- i kabayeronan,

Aña pasá, nos a bin huntu akinan den un grupo chikitu pa konmemorá 75 aña di libertat. E dia ei mi a terminá mi diskurso ekspresando speransa ku e aña benidero nos lo a topa otro atrobe na e konmemorashon bou di `sirkunstansianan normal’. Nada di esaki sinembargo a resultá di ta bèrdat, te ainda nos tin di aber ku diferente limitashon debí na e pandemia di Corona.

Awe atrobe nos ta konmemorá den kompania chikitu, na un manera adaptá, e víktimanan di Segundo Guera Mundial i situashonnan di guera i mishonnan di pas.

Kada aña riba 4 i 5 di mei e Komité Nashonal ta skohe un tema, ku tur konmemorashon ku organisá den Reino por uni nan mes na dje. E aña akí e tema ta “E fundeshi di libertat”.

Libertat, kiko esei ta presis? Libertat ta nifiká ku bo por bai unda ku bo kier? Ku bo por pensa i bisa loke bo kier? Kada ken tin su propio konsepto di libertat.

Durante e pandemia di Corona akí a resultá aun mas evidente ku libertat ta vulnerabel i ku e no ta algu natural. Si mi tira un bista riba e fundeshi di libertat den e tempu di krísis akí, tin un responsabilidat grandi riba skouder di e gobièrnu-, alkalde- i gezaghèbernan. Nan mester a intervení ku medidanan pisá den e fundeshi di libertat ku nos tur ta kuida asina tantu. Nan mester a tuma desishonnan ku a intervení drástikamente den libertatnan ku awendia nos ta konsiderá normal i natural.

Limitashonnan di libertat ku ta permisibel solamente den un situashon insigur i eksepshonal. Limitashonnan di libertat pa tur hende den nos komunidat na interes di nos propio siguridat i salubridat, pero tambe pa protehá esnan vulnerabel den nos komunidat. Limitashonnan di libertat pa por keda pèrkurá pa tur hende den nos komunidat por a risibí e kuido ku tin mester.

Tin bia nos ta eksperensiá medidanan ku gobernantenan tuma durante e temporada di Corona komo algu ku no ta agradabel, ku no ta kumbiní nos i ku tin bia nos no ta komprondé nan tampoko. Ta manera un limitashon di libertat ku nos no kier aseptá. Tin bia esei ta debí ku nos no kier laga e limitashon di libertat ei lòs, komo ku pa motibu di esei nos no por topa nos amigu- òf famianan manera nos ta kustumbrá di hasi. Of ta sera un kaya òf playa, di manera ku nos no por selebrá un dia di fiesta importante manera ta nos kustumber. Tin bia tambe pasobra simplemente nos no ta kustumbrá ku ta limitá libertat. Tòg nos mester respetá i sigui e medidanan, ounke no ta tur ora nos ta komprondé esei.

Na mes momentu ta importante pa nos realisá nos mes ku nos ta biba den un komunidat unda ta kontrolá gobernantenan tambe. Tin un Eerste i Tweede Kamer, konsehonan munisipal i insular ku ta kontrolá nan. I esei tambe ta un fundeshi di libertat. Un fundeshi kaminda ta regla ku un gobernante no ta limitá arbitrariamente nos libertat sin mas. Parti di e fundeshi ei ta tambe ku gobernantenan i tur hende den komunidat ta realisá nan mes ku e limitashon di libertat ei no mag dura mas largu ku ta nesesario. Ku nos ta hiba e diskushon ei ku frankesa i rèspèt na e lugánan ku atministrativamente nos a palabrá ku otro.

I esei ta un fundeshi importante di libertat den nos sistema. E ‘checks and balances’ akí ta pèrkurá ku no ta mishi sin nodi ku nos fundeshi. Ku nos por i mag diferensiá di opinion ku otro i diskutí den libertat ku otro riba e nesesidat pa intervení. E sistema akí den kua ta garantisá ku un gobièrnu por intervení solamente den situashonnan eksepshonal i ku representantenan di pueblo ta kontrolá e gobièrnu ei, ta pa ami na e momentunan akí e ehèmpel mas palpabel di un fundeshi di libertat.

I danki Dios pokopoko nos por bolbe haña e libertat ei bèk. Kisas durante e periodo di Corona akí nos ta siña balorá di nobo kua libertat nos tabatin berdaderamente.

Laga nos tei pa otro, hustamente na e momentonan aki. Laga nos realisá nos mes ku pas i libertat nunka ta algu natural. Nos mester keda traha huntu riba esei. Laga nos konmemorá konhuntamente, kada ken ku su propio rekuerdo- i pensamentunan.