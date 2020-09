Belastingdienst ta bishitá kompanianan pa kòntròl di ‘loonheffing’

Entrante promé di òktober benidero, Belastingdienst Caribisch Nederland ta bai bishitá kompanianan pa kontrolá si e informashon ku a duna pa ‘loonheffing’, ta kuadra ku personanan ku aparentemente ta traha den e kompania. Lo pidi e trahadónan presente pa legitimá nan mes. Asina por kontrolá si e dunadó di trabou a mèldu e trahadónan aki pa ‘loonheffing’. Lo no partisipá delantá kua kompania lo bishitá kua dia.

Belastingdienst Caribisch Nederland ta enfatisá ku tin hopi kompania ta tene nan mes na e reglanan. Pero tin komersiante tambe ku no ta kumpli ku nan deber. Esaki tin un efekto negativo riba sosiedat. Ademas esaki ta perhudiká esnan ku si ta kumpli ku nan deber; por pensa aki di konkurensia deshonesto. Esaki no ta solamente negativo pa e sektor konserní so, sino tambe pa hinter komunidat.