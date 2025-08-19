GOVERNMENT SUPERVISION AND ENFORCEMENT WORKSHOP ON STATIA

Bestuursrechtelijke Toezicht en Handhaving is niet een van de gemakkelijkste taken. Al

helemaal niet als handhaver op de kleinere eilanden. Je komt iedereen immers

dagelijks tegen en hebt continu met elkaar in wat voor hoedanigheid dan ook te maken.

Des te belangrijker dat de toezicht kaders duidelijk zijn en dat de handhaving daarvan

veilig, professioneel en breed gedragen is op het eiland.

Op dinsdag 12 en woensdag 13 augustus hebben advocaten van DEJONG, mr. Valya

Pantophlet en mr. Gerald Simmons – de Jong een workshop gegeven op Sint Eustatius

aan verschillende organisaties die met toezicht en handhaving zijn belast.

Toezichthouders van het Openbaar Lichaam van verschillende afdelingen en

werktereinen varierend tussen openbare gezondheid, opembare orde, economie en

natuur, maar ook politie agenten van de Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) en

diverse Marine Park Rangers van de natuurstichting STENAPA, namen deel. Op

donderdag 14 augustus ontvingen de deelnemers hun diploma’s.

Het doel van de training was om het toezicht en de handhaving op het eiland op diverse

onderwerpen verder te versterken, knelpunten in de verschillende domeinen op het

gebied van handhaving in kaart te brengen en de samenwerking tussen de

verschillende handhavingsinstanties verder te verbeteren.

In tegenstelling tot de eilanden Aruba, Curaçao en St. Maarten is er op de eilanden

Bonaire, Saba en Sint Eustatius een duidelijk wettelijk kader op basis van de Wet

Openbare Lichamen BES en verschillende lokale verordeningen en nationale wetten op

basis waarvan Bestuursdwang kan worden toegepast. Het doel van dit soort initiatieven

is om te kijken op wat voor manier de bestuursrechtelijke handhaving versterkt kan

worden lokaal op Sint Eustatius. Dit vermindert afhankelijkheid van de politie en

Openbaar Ministerie, diensten die ook al jaren kampen met tekorten op

uitvoeringskracht. Het is mooi om te zien dat het Lokaal Bestuur van Sint Eustatius zo

gemotiveerd is om dit onderwerp verder te ontwikkelen op hun eiland.

De workshop is geïnitieerd door de Gezaghebber, mevrouw Francis en de lokale

korpschef van KPCN, de heer Hodge. De diploma’s zijn uitgereikt door de

Gezaghebber, Gedeputeerde Leerdam, portefeuillehouder Personeelszaken van het

Openbaar Lichaam Sint Eustatius, en mr. Valya Pantophlet, managing partner bij

DEJONG.