Feiten Girobank N.V. in kaart gebracht

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft recentelijk het onderzoeksrapport over de Girobank N.V. ontvangen en deze met de Minister van Financiën van Curaçao de heer Javier Silvania gedeeld. In het rapport zijn alle feiten voorafgaand en tijdens de noodregeling van Girobank N.V. in kaart gebracht.

Het onafhankelijk onderzoeksrapport is opgesteld door Deloitte Forensic & Dispute Services B.V. Nederland in opdracht van de CBCS en het Land Curaçao. Deloitte kreeg in oktober 2020 de opdracht “onderzoek te verrichten naar de gang van zaken bij Girobank N.V. voorafgaand aan en tijdens de noodregeling, waaronder ook de periode in aanloop naar en rondom de bankrun”.

Het rapport van feitelijke bevindingen bevat geen conclusies of kwalificaties over het handelen van betrokkenen. Voor de CBCS is het echter belangrijk dat de feiten zorgvuldig in kaart zijn gebracht en dat de CBCS hier lering uit kan en moet trekken.

De CBCS zal nu eerst het rapport intern bespreken om na te gaan wat de vervolgstappen zullen zijn.