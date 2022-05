Ceremoniële binnenkomst Zr.Ms. Groningen op Aruba

Zr.Ms. Groningen zal op 27 mei omstreeks 08:30 een kort havenbezoek afleggen aan Aruba. Geheel volgens traditie zal de bemanning met militair ceremonieel worden vervelkomt. Het schip is sinds april in de regio aanwezig maar heeft nog geen bezoek gebracht aan Aruba.

In het Caribisch gebied richt de bemanning zich onder meer op counter drugsoperaties. De krijgsmacht geeft hiermee invulling aan haar grondwettelijke taken, zoals het bevorderen en handhaven van de internationale rechtsorde en stabiliteit. De operaties vinden plaats in samenwerking met ketenpartners als de Kustwacht Caribisch gebied en de Amerikaanse Joint Interagency Task Force South (JIATF-South).

De Koninklijke Marine heeft 4 patrouilleschepen van de Holland-klasse. Deze OPV’s (Ocean-Going Patrol Vessels) zijn flexibel inzetbare schepen voor de bewaking van kustwateren. Daarnaast kunnen zij onder andere worden ingezet voor rechtshandhaving zoals counter drugsoperaties en humanitaire taken zoals het verlenen van noodhulp. Dit jaar heeft Defensie al zo’n 4000 kilogram aan drugs onderschept.