TuranGoeloe blijft studenten uit Caribisch Nederland begeleiden

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 22 februari

een overeenkomst met bureau TuranGoeloe getekend voor de opvang en

begeleiding van studenten uit Caribisch Nederland die hun opleiding in

Nederland gaan voortzetten.

Sinds 10-10-2020 sluit het ministerie een overeenkomst voor bepaalde tijd af

met een marktpartij om studenten uit Caribisch Nederland (Bonaire, Sint

Eustatius en Saba) bij aankomst op te vangen en gedurende hun eerste

studiejaar te begeleiden. Deze marktpartij wordt geselecteerd via een

openbare aanbesteding.

Het ministerie heeft najaar 2021 een aanbesteding uitgevoerd waarbij

TuranGoeloe, de partij die de studenten de afgelopen jaren heeft begeleid,

opnieuw als winnaar uit de bus is gekomen. De overeenkomst gaat per 1

maart 2022 in en geldt tot en met 31 augustus 2026. Na het verstrijken van

deze periode kan de overeenkomst desgewenst drie keer met één studiejaar

worden verlengd.

TuranGoeloe zal in maart aan ouders en studenten van de lichting 2022-2023

een uitgebreide voorlichting geven over de geplande begeleiding. Daarin zal

worden gemeld welk -door het ministerie betaald- pakket aan diensten het

bureau zal leveren en wat de studenten tijdens hun verblijf in Nederland

kunnen verwachten. Ook wordt aandacht besteed aan zaken die de studenten

voor hun vertrek zelf moeten regelen.

Kiezen voor de door het ministerie geboden ondersteuning en begeleiding,

bevordert de kans op een succesvolle start binnen de onderwijsinstelling en in

de Nederlandse samenleving.