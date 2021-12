Overheidsschuld blijft stijgen

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG — ‘De overheden van zowel Curaçao als Sint Maarten

hebben in 2021 een lager tekort op hun lopende begroting geboekt dan in 2020’, verklaart

Richard Doornbosch, President van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS)

in het tweede Kwartaalbericht van 2021. ‘Tegelijkertijd steeg de publieke schuldquote in

2021 verder tot 90% op Curaçao en 62% op Sint Maarten. Ook voor 2022 wordt voor beide

landen een hoog begrotingstekort voorspeld, zij het minder dan in 2021,’ aldus de CBCS-

topman.

Gezien de diepe economische crisis door de COVID-19-pandemie en de gevolgen daarvan voor de

overheidsfinanciën, heeft de Koninkrijksministerraad goedgekeurd dat Curaçao en Sint Maarten net

als in 2020 mogen afwijken van artikel 15 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint

Maarten, waarin staat dat de gewone dienst van de overheidsbegroting in evenwicht dient te zijn. ‘In

beide landen is het tekort op de gewone dienst in 2021 afgenomen ten opzichte van 2020 als gevolg

van lagere overheidsuitgaven, waaronder uitgaven in verband met COVID-19, die werden

getemperd door een daling van de inkomsten, met name de belastinginkomsten’, licht Doornbosch

toe.

Twee jarige lening

In beide landen werd de stijging van de overheidsschuldquote aangedreven door een stijging van de

buitenlandse schuldcomponent. ‘Gedurende 2021 hebben Curaçao en Sint Maarten ook weer

liquiditeitssteun ontvangen in de vorm van tweejarige leningen van de Nederlandse staat om het

inkomensverlies als gevolg van de pandemie te compenseren en overheidssteun te kunnen verlenen

aan de meest getroffen groepen in de samenleving. Voor Curaçao bedroeg de liquiditeitssteun

NAf. 244,0 miljoen, terwijl Sint Maarten NAf. 117,7 miljoen ontving’, aldus Doornbosch.

Volgens Doornbosch zullen de overheidsfinanciën in 2022 zorgwekkend blijven, aangezien de

overheden van zowel Curaçao als Sint Maarten hoge tekorten op hun lopende begroting verwachten,

zij het minder dan in 2021. Om hun verwachte tekorten te dekken, zullen beide regeringen dus op

leningen of liquiditeitssteun aangewezen zijn. ‘Daarnaast zal de liquiditeitssteun die de overheden

tijdens de pandemie hebben ontvangen in 2022 moeten worden terugbetaald. Gezien de huidige

stand van de overheidsfinanciën zullen de regeringen de herfinanciering van deze leningen met

Nederland moeten onderhandelen,’ stelt Doornbosch.

De complete tekst van het Verslag van de President en het tweede Kwartaalbericht van 2021 zijn te

vinden op de website van de CBCS: www.centralbank.cw in de sectie Publications.