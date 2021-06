Bestuursvergadering Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA): strategiseren van natuurbehoud

Het bestuur van de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) hield onlangs hun eerste bestuursvergadering voor 2021, in een gemengde “online” en persoonlijke setting. Tijdens de vergadering zijn er beslissingen genomen en strategieën besproken die cruciaal zijn voor de beheerorganisaties van beschermde natuurgebieden op de zes eilanden in het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden, zodat zij de natuurgebieden kunnen blijven beschermen.

Oorspronkelijk was er een persoonlijke bijeenkomst gepland op Sint Maarten, maar vanwege een piek in COVID19-gevallen op de ABC-eilanden werd besloten om een ​​gemengde bijeenkomst te organiseren, waarbij sommige leden uit Sint Maarten samenkwamen, terwijl anderen vanuit hun respectievelijke thuislocaties in het Nederlands Caribisch gebied en Nederland deelnamen.

De DCNA bestuursvergaderingen zijn van cruciaal belang voor het bespreken en strategiseren van de meest effectieve manier om de beheerorganisaties voor beschermde gebieden in het Caribische deel van het Koninkrijk te ondersteunen. Vooral gezien de grote uitdagingen door de wereldwijde COVID-19-pandemie en andere uitdagingen waarmee de natuurbeheerorganisaties worden geconfronteerd. De beheerorganisaties van de beschermde natuurgebieden hadden ook de kans om elkaar op de hoogte te brengen van uitdagingen en successen die de parken doormaken. Ook zijn er diverse bestuursbesluiten genomen, zoals op het gebied van financieel goed bestuur, uitbetaling van het Conservation Trust Fund en de ondersteuning van het DCNA-netwerk in termen van regionale en internationale lobby namens de natuurbeschermingsorganisaties in het Caribische deel van het Koninkrijk.

Het natuurbeschermingsnetwerk DCNA, biedt ondersteuning aan de beheerorganisaties van beschermde natuurgebieden op alle zes de eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk: Aruba National Parks Foundation Aruba, STINAPA Bonaire, CARMABI Curaçao, STENAPA Sint Eustatius, de Saba Conservation Foundation en de Sint Maarten Nature Foundation.

Een cruciaal onderdeel dat tijdens de bestuursvergadering werd besproken, is het belang van het implementeren van een strategie die de ontwikkeling van duurzaam toerisme voor de eilanden zal helpen bevorderen. Hierdoor zouden de Caribische eilanden uit de COVID crisis kunnen komen met een grotere focus op groene en blauwe economieën. Naast natuurbeschermingsmanagers en de verschillende experts van het bestuur van DCNA nemen ook waarnemers van het Wereld Natuur Fonds

Nederland (WWF-NL), de International Union for the Conservation of Nature (IUCN-NL) en Vogelbescherming Nederland deel aan de DCNA bestuursvergaderingen.

De volgende DCNA Conventie staat gepland op 22-24 november op Curaçao. De DCNA-conventie heeft niet alleen de DCNA Board Meeting op de agenda, maar ook verschillende workshops voor de natuurbeheersorganisaties, waarbij wetenschappelijke instellingen, lokale belanghebbenden en jongeren bij elkaar worden gebracht voor kennisuitwisseling en capaciteitsopbouw.