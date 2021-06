Inisio aplikashon pa artíkulo di skol SZW

E aña aki un bes mas mayor di alumno na Hulanda Karibense por bini na remarke pa un kompensashon den gastu di artíkulo di skol manera ünifòrm, sapatu i artíkulo pa skibi. Pa yu ku (despues di fakansi grandi benidero) ta bai skol avansá, mayornan por entregá un petishon na unidat SZW di RCN.

Boneiru

Kas di famia na Boneiru ku un yu na skol avansá i ku un entrada te $1.250 nèto pa luna, por bini na remarke pa e sosten aki. Si tin mas yu ku ta bai skol avansá, por apliká tambe si e entrada ta algu mas haltu. Ta posibel pa apliká via di e-mail òf personalmente durante ora di konsulta spesial: den e simannan di 14 di yüni i di 21 di yüni di djaluna te ku djabièrnè entre 3’or i 6’or di atardi. Si un mayor òf kuidadó no por pasa na e orario di konsulta i tampoko por apliká digital, por traha un sita via di e e-mail onderstand@rijksdienstcn.comòf via WhatsApp +599 781 0343.

Saba i Sint Eustatius

Na Saba e límite di entrada ta $1.480 nèto pa luna pa kas di famia ku un yu na skol avansá i na Sint Eustatius esaki ta $1.583. Na Saba i Sint Eustatius tambe ta konta ku si tin mas yu ku ta bai skol avansá, por apliká tambe si e entrada ta algu mas haltu. Na tur dos isla mayor i kuidadó por entregá un aplikashon te ku promé di yüli. Nan por pasa na e ofisina di SZW di djaluna te ku djaweps durante oranan di mainta pa hasi esaki.

Dokumentonan rekerí

Por haña e formulario di aplikashon online www.rijksdienstcn.com bou di ‘Asuntunan Sosial’. Banda di esaki, e petishonarionan mester añadí un (kopia di un) sédula bálido, slep di salario di último dos luna, estado di kuenta di banko di último dos luna i un troubuk òf buki di famia. Mester entregá e dokumentonan aki tambe di pareha di e petishonario si e ta forma parti di e mesun kas di famia. Ademas mester proba ku e yu ta bai skol sekundario dor di entregá prueba di inskripshon òf e último rapòrt di skol básiko.Un vogt òf mayor di kriansa mester entregá tambe un desishon ku ta ilustrá ku e ta e kuidadó legal.

Muchanan na skol básiko

Mayornan di mucha ku ta bai skol básiko por tuma kontakto ku e Entidatnan Públiko di nan isla pa e kondishonnan i dokumentonan nesesario. Na Boneiru, Entidat Públiko di Boneiru (OLB) tambe lo t’ei na e orarionan di konsulta spesial di SZW durante e siman di 14 di yüni. E ora ei ta posibel pa durante un bishita na ofisina di SZW, apliká pa e kompensashon aki pa tantu yunan siguiendo enseñansa avansá komo pa esnan na skol básiko.

Por mira mas informashon tokante e kampaña di Artíkulo pa skol di 2021 riba www.rijksdienstcn.com.