Stakeholdernan ta krítiko pero optimista tokante CBCS

E partidonan estrechamente enbolbí ku Centrale Bank van

Curaçao en Sint Maarten (CBCS) ta krítiko pero optimista tokante CBCS. Esei ta loke un enkuesta ku e buró di investigashon independiente RE-Quest a realisá riba enkargo di CBCS bou di Banko su stakeholdernan a revelá. ‘Pa CBCS por kumpli ku su tarea debidamente, ta di gran importansia pa nos ta na altura di e ekspektativa- i eksperensianan di nos kontaktonan

profeshonal,’ segun Sr. Etienne Ys, presidente di Hunta di Komisario di CBCS. Dia 25 di mart último, a presentá e rapòrt ku e resultadonan di e enkuesta na HdK.

Na tur, 243 stakeholder a partisipá den e enkuesta online na novèmber/desèmber di 2020. Pa garantisá konfidensialidat di e enkuesta, RE-Quest a raportá e resultadonan na CBCS solamente agrupá segun

kategoria, di manera ku no por konektá e informashon ku niun organisashon ni persona individual.

Meta di e enkuesta tabata di haña un mihó bista di persepshon i eksperensia di e diferente gruponan di stakeholder. A konsentrá riba kon nan ta eksperensiá nan kontakto ku CBCS, ki imágen nan tin di

CBCS, kon nan ta persibí CBCS su prestashon, kon nan ta balorá CBCS su funshonnan prinsipal i tambe kiko nan por sugerí komo punto di enfoke i área kaminda CBCS por mehorá.

Generalmente, CBCS a skor sufisiente pa e aspektonan midí den e enkuesta. E stakeholdernan ku ta bou di supervishon tabatin un opinion un poko mas positivo ku promedio i esunnan ku no ta bou di supervishon a opiná un poko ménos positivo ku promedio.

E enkuesta a identifiká kuater área prinsipal kaminda CBCS por mehorá: 1) resolvé e situashon aktual relashoná ku e dos institutonan finansiero, Giro i Ennia, ku ta bou di areglo di emergensia, 2) restorá konfiansa di komunidat den integridat di CBCS, 3) mehorá su plaso di respuesta i su komunikashon,

i 4) enfoká riba inovashon i mehorashon den área di sistema di pago.

E resultadonan akí ta duna CBCS algun punto di salida pa traha riba mehorashon di su servisio i su komunikashon ku e diferente gruponan di stakeholder. ‘E enkuesta ta laga nos mira ku hopi bes nos

stakeholdernan ta sinti ku, komo supervisor, nos ta pará masha leu for di nan. Esei ta algu ku nos ke kambia: nos ta bai hasi nos supervishon mas intrusivo i lo traha riba un komunikashon direkto i habrí

ku tur nos stakeholdernan.’ Asina Richard Doornbosch, presidente di CBCS, a splika. Ademas, CBCS ta bai komuniká mas tokante su akshonnan interno i eksterno. ‘Internamente, CBCS ta trahando riba implementashon di un gran kantidat di kambio. E enkuesta akí ta konfirmá ku e kambionan akí ta un paso den e direkshon korekto i ku lo ta bon si nos duna mas informashon al respekto,’ segun Doornbosch.

CBCS lo ripití e enkuesta kada dos aña pa asina por identifiká tendensia i averiguá si su esfuersonan pa mehorá su servisio i komunikashon ta resultando den un persepshon mas positivo i un mihó eksperensia serka e stakeholdernan.

E rapòrt ta disponibel pa download na www.centralbank.cw/publications/reports