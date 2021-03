Tin Mester di Siudadano Sientífiko pa Identifiká Manta ku Chuchu lokal

Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) ta forma koperashon di partner ku Caribbean Islands Manta Conservation Program, un proyekto afiliá di Manta Trust, and Observation.org pa lokalisá manta ku chuchu lokal denter di Hulanda Karibense. Pa medio di reportahe di parti di siudadanonan individual di nan opservashonnan i interakshonnan ku manta i chuchu, sientífikonan ta spera ku asina por siña mas tokante e populashonnan lokal for di e informashon tokante e espesianan misterioso akí.

Manta i chuchu

Manta ku chuchu ta animalnan hopi fasinante i nan entre e bestianan ku tin e serebronan di mas grandi di tur espesie di piská. Apesar ku nan ta presente den lamannan tropikal, suptropikal i den awanan di áreanan ku temperatura moderá rònt mundu, nan ta kore riesgo grandi di ekstinshon, komo víktima frekuente di peska. Sea ku ta kohe nan komo kèch adishonal òf ku nan ta meta di kèch dirigí pa nan wesu di kachete, ku tin basta balor riba merkado pretu i ku hende ta usa den Medisina Tradishonal chines. E populashonnan di e espesienan akí ta birando chikitu, hinkando nan den peliger di ekstinshon.

Manta i chuchu ta algun di e espesienan mas grandi di e famia di “mobula òf ray”, ku ta alkansá tamaño te ku 7 meter hanchu. Te ku algun aña pasá, tabata asumí ku manta tabata un sorto apart di su mes famia, pero awor ta konsiderá nan komo parti di e famia di “mobula”, huntu ku chuchu. A identifiká kaba dos espesie distinto, awor tin probablemente un di tres na kaminda. Manta Oseániko (“Mobula birostris”) ta e manta mas grandi i por haña nan rònt mundu, típikamente den laman ganchu di osean. Bo ta haña manta di ref (“Mobula alfredi”) den Osean Indio i Osean Pasífiko Wèst, mas biaha na rant di kosta i na refnan di koral. A proponé un di tres espesie di manta, e Manta Karibense òf “Mobula c.f. birostris”, i sientífikonan ta trahando pa konfirmá e espesienan distinto. Manta Karibense probablemente ta aparesé den e mesun área geográfiko (=simpátriko) ku Manta Oseániko, nan ta aparesé den Osean Atlántiko, Laman Karibense i Golfo di México.

Tur e espesienan di “mobula” ta komedó ku ta filtra nan kuminda, landando ku nan boka habrí, seftando plánkton zoológiko i “krill” (grupo di kref chikitu) for di awa. Ta konosí ku nan ta hasi uso di téknika kreativo ku ta enserá saltonan akrobátiko pa krea efekto di un tubushi, pa kapturá nan kuminda den e kolumna di awa. Kontrario na chuchu ròk, nan no tin pui òf hak den nan rabu i nan ta kompletamente inofensivo pa hende. Manta i chuchu mester ta konstantemente den moveshon den awa, komo ku nan ta animal ku ta saka oksígeno for di awa dor di koriente di awa ku kore traves di nan kaikai (‘ram-ventilators’) i nan mester landa kontinuamente pa awa kore traves di nan kaikai. Nan por landa ku velosidat hopi rápido pero nan por ta basta kurioso tambe ora tin sambuyadó i hopi biaha nan ta drai rònt pa investigá, espesialmente ora ku sambuyadónan i landadónan ta snòrkel na kalmu den awa!

Manta regularmente ta hasi bishita na ref, partikularmente na stashonnan di limpiesa kaminda piskánan chikitu ta kome kuminda for di kurpa di e piskánan grandi, limpiando asina parasit i kueru morto di nan kurpa. Konosementu di e sitionan akí i registrando bishitantenan regular por yuda sientífikonan haña mas konosementu di e siklonan di bida i patronchi di migrashon di manta. Hopi di e opservashonnan ku a drenta di parti di Hulanda Karibense tabata di manta den akshon di komementu na áreanan di konsentrashon haltu di plánkton.

Por rekonosé un manta komo individual na su patronchi di mancha òf marka riba su banda di barika. Hasiendo uso di pòrtrèt di e manchanan akí, sientífikonan por lokalisá un manta individual despues di tempu, por te hasta pafó di fronteranan internashonal! Tur hende ku un kámara por saka un pòrtrèt di un manta i tur imágen ta yuda sin importá ku ta mustra e patronchi di marka di e manta. Hasta imágennan saká for di riba tera òf for di un boto por yuda den determiná moveshon den temporada di aña i sitionan di konteo.

Rònt di e islanan di Hulanda Karibense a identifiká, “Mobula birostris” (Manta Oseániko) i “Mobula c.f. birostris” (Manta Karibense) i tambe dos espesie di chuchu, “Mobula hypostoma” i “Mobula tarapacana”. E opservashonnan ta parse di ta no frekuente i no pronostikabel; sin embargo, investigadónan ta spera di por amplia nan konosementu ku subimentu di dato i di reportahe.

Menasa grandi di ekstinshon

Apesar ku mantanan ta biba largu, ku un embergadura di tempu di bida di 30-50 aña, e muhénan ta tuma tempu pa desaroyá i bira seksualmente madurá i tin e tendensia ku nan ta haña un yu kada dos pa sinku aña. Menasá dor di peska eksesivo, e espesienan akí a duna muestra di un bahada drástiko den nan sifranan rònt mundu. Afortunadamente for di 2011, ta protehá manta denter di awanan internashonal ku e Konvenshon di Espesienan Migratorio i tambe ku un variedat di esfuersonan di konservashon manera establesimentu di Yarari Santuario na Hulanda Karibense. Hopi di esaki tabata trabou di paisnan ku a realisá e balor ekonómiko ku e espesienan akí por generá, manera hopi turista ku lo biaha for di tur parti di mundu pa wak e animalnan akí ku nan mes wowo. Echo ta ku un estudio a kalkulá ku un solo manta por generá te ku un mion dòler di entrada durante su bida.

Na 2020, International Union for the Conservation of Nature (IUCN) a kambia e status di manta oseániko di vulnerabel pa esun di ta kore peliger di ekstinshon, esaki ta nifiká ku mester di konservashon di nan rònt mundu. E espesienan akí i e probabel terser espesie, ku ta e Manta Karibense, ta e dos mantanan mas tantu opservá den e lamannan di Hulanda Karibense. Ta esensial pa kontinuá di hasi investigashon di e espesienan akí pa protehá nan i nan habitat pa den futuro.

E Proyekto

Huntu ku e Programa pa Konservashon di Manta di e Islanan Karibense, un proyekto afiliá di Manta Trust i Observation.org, DCNA ta trahando riba un katalòg lokal di e populashon di manta i edukashon di e habitantenan lokal i di bishitantenan tokante e espesienan inkreibel akí. Ku reportahe di opservashon i interakshon ku manta na Hulanda Karibense, personanan individual por kontribuí na e banko di dato akí. Por validá kada opservashon hasiendo uso di sea un método outomátiko òf un método manual, spesialmente huntu ku e programa di konservashon di manta ku tin personal ta validá espesienan pa Observation.org.

Manta Trust ta kolekshoná informashon tokante opservashon di manta rònt mundu, i aworakí nan tin mas ku 120 enkuentro registrá den Hulanda Karibense. DCNA ku Caribbean Islands Manta Conservation Program aktualmente ta trahando riba un banko di dato regional di pòrtrèt di identifikashon prosedente di siudadano i sientífikonan. Mas ku 20 manta a identifiká kaba na Hulanda Karibense, anto tin algun fotógrafo ku suerte ku a duna algun di e mantanan aki nòmber. Resientemente, a duna dos Manta Karibense nòmber; Caicai (reportá pa Bas Tol) i Ari (reportá pa Arinae Scharpenberg). Na Aruba, a duna un manta oseániko nòmber di Dushi (reportá pa Danielle de Kool ku Rudolf Ulloa). Den kaso ku abo ta esun di promé ku a saka pòrtrèt di e patronchi di marka i a manda esaki pa e banko di dato, bo ta haña tambe e oportunidat di duna e manta nòmber.

Reportá bo opservashonnan

Por fabor reportá kualke opservashon òf pòrtrèt (nobo òf bieu) di manta ku bo tin, òf kualke otro espesie úniko na https://dutchcaribbean.observation.org. E meta aktual ta pa oumentá e kantidat di registrashon di e kolekshon di dato i pa determiná kua ta e áreanan ku manta tin e tendensia di hasi bishita frekuente na dje. Ku oumento di registrashon, sientífikonan ta spera di por determiná si por tin kualke sitio di konteo òf patronchi di temporada di aña den e área di e islanan Karibense. Observation.org i DCNA lo kompartí boso pòrtrètnan ku investigadónan di Manta Trust; pero bo mes por registrá tambe bo pòrtrètnan i vidionan di kualke parti di mundu direktamente na https://www.mantatrust.org/idthemanta, ku ta un banko di dato internashonal pa lokalisá manta di Manta Trust.

Si bo ta preferá mas informashon, òf pa mas informashon tokante bo opservashonnan, bo por manda pòrtrèt òf vidio (no lubidá di menshoná fecha i lugá) na nicole.pelletier@mantatrust.org. Por manda pòrtrèt tambe via páginanan di medionan sosial di Caribbean Islands Manta Conservation Program riba Facebook i Instagram. Den kaso ku ta manda imágen pa medionan sosial, Instagram en partikular, tag tambe #Caribbeanislandsmanta na esakinan pa ta sigur ku por haña e imágennan fásilmente bèk i por inkluí nan den e banko di dato global.

Nos ta ansioso pa tende di bo enkuentronan i pa por siña mas di e espesienan inkreibel akí den Hulanda Karibense!