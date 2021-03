Mester di Ciudadano Cientifico pa Identifica Manta Local y Devil Ray

DCNA ta traha hunto cu Caribbean Islands Manta Conservation Program (Programa di Conservacion di Manta di e Islanan di Caribe), un proyecto afilia di Manta Trust, y Observation.org pa localisa manta local y devil ray den Caribe Hulandes. Door di individuonan cu ta raporta nan observacionnan y interaccionnan cu manta y devil ray, investigadonan ta spera di haya sa mas tocante populacion local pa clarifica e especie misterioso aki.

Manta ray y devil ray

Manta y devil ray ta hopi carismatico y tin algun cerebro mas grandi di tur sorto di pisca. Aunke por haya nan tur caminda den awa tropical, subtropical y awa templa den henter mundo, nan ta hopi menasa y hopi biaha ta victima di piscamento. Sea cu nan ta wordo captura incidentalmente of nan ta obhetivo pa motibo di nan caicay, cu ta hopi balioso riba mercado negro y ta wordo utilisa den medicina tradicional Chines e poblacion di e especie aki ta birando menos, lagando nan altamente vulnerabel.

Manta y devil ray ta algun di mas grandi di e famia di manta, alcansando tamaño di 7 m di hanchura. Te algun aña pasa ainda nan tabata pensa cu manta ray ta un solo especie den su mes genero, pero awor nan ta wordo considera como parti di e genero mobulid, hunto cu devil ray. Nan a identifica dos sorto di manta ray, toch ta probabel cu tin un di tres. Manta ray di oceano, (Mobula birostris) ta e mobulidnan mas grandi y ta haya nan tur parti na mundo, normalmente den awa habri di ocean. Manta di rif (Mobula alfredi) ta wordo haya den ocean pacifico occidental, generalmente banda di costa y e rifnan di coral. Un di tres sorto di manta ray, e Caribbean manta ray (manta ray di Caribe) of Mobula c.f. birostris a wordo proponi, y cientifico ta trahando pa confirma e especienan distinto. Caribbean Manta ray ta probablemente simpatrico na e manta ray y ta haya nan den Ocean Atlantico, den Lama Caribe y den e Golf di Mexico.

Tur especie di mobula ta alimenta nan mes door di filtracion; nan ta landa cu boca habri y ta extrae plankton y krill (caret)for di awa. Hasta ta conoci cu nan ta uza un tecnica creativo cu ta implica salto mortal cu nan ta ripiti, creando asina un efecto di ciclon, atrapando di e forma aki nan cuminda den e columna di awa. Diferente cu stingray (chucho), nan no tin puy y nan rabo no tin cos di hinca venenoso, pues nan ta completamente inofensivo pa hende. Manta ray y devil ray semper lo ta den movecion door di awa, ya cu nan ta ventiladornan ram y mester landa continuamente ta landa pa laga awa core over di nan caicay. Nan por landa hopi lihe, pero nan por ta hopi caweta tambe pa loke ta trata e sambuyadonan y hopi biaha nan ta landa rond di nan pa investiga nan, specialmente ora cu sambuyado of hende cu ta snorkel ta keto den awa.

E manta y devil ray ta bishita e rifnan regularmente, particularmente e stacionnan di limpiesa conoci na unda bestia di lama mas chikito ta complace pisca mas grandi, eliminando cuero morto y parasito. Door di conoce e luganan aki y track e bishitantenan regular, por yuda e investigadonan compronde mas tocante ciclo di bida y patronchi di migracion di e manta. Hopi di e observacionnan di Caribe Hulandes tabata di manta ray comiendo den area di concentracion di plankton.

Manta ray por wordo identifica tambe como individuo na e patronchi unico cu nan tin riba nan parti vertral of riba nan barica. Uzando un potret di e marcanan aki, e investigadonan por localisa e individuonan segun tempo ta pasa, por ta na otro banda di frontera internacional. Tur hende cu tin un camera por saca potret di manta ray y tur imagen por yuda a pesar di mustra e patronchi di marca. Hasta imagen saca for di tera of for di boto por yuda determina movecion estacional y luga di agregacion.

Rond di e islanan di Caribe Hulandes, Mobula birostris y Mobula c.f. birostris tanto como dos otro especie di devil ray, Mobula hypostoma y Mobula tarapacana a wordo identifica. Observacionnan ta parce di ta infrecuente y inpredecibel; sinembargo investigadonan ta spera di siña mas cu aumento di data y informacion.

Altamente menasa

Aunke e especienan aki tin bida largo, cu un duracion di bida di 30 pa 50 aña, e hembranan ta tarda pa madura sexualmente y tin tendencia di haya un solo cria cada dos of tres aña. Menasa pa piscamento extenso riba nan, e especienan a experimenta un disminucion drastico den cantidad. Afortunadamente, desde 2011, e mantanan ta wordo proteha dentro di e awa internacional door di Convention on Migratory Species (Convencion tocante Especie Migratoria), y door di un variedad di esfuerso local di conservacion, manera lantamento di Santuario Yarari den Caribe Hulandes. Gran parti di esakinan ta wordo impulsa door di paisnan cu a realisa e balor economico cu e especienan aki por genera, ya cu hopi turista lo biaha for di henter mundo pa mira e criaturanan aki directamente. Un estudio a calcula cu un solo manta por genera hasta un miyon dolar durante su bida.

Na 2020 Union Internacional pa Conservacion di Naturalesa (UICN) a cambia e status di e manta raynan oceanico di vulnerabel pa den peliger, loke ta nifica cu mester di un miho conservacion den henter mundo. E especienan aki y e supuesto di tres especie, e manta raya di Caribe, ta e dosnan mas observa den e awanan di Caribe Hulandes. Ta fundamental pa sigui investiga e especienan ako pa proteha nan y pa proteha nan habitat den futuro.

E proyecto

Hunto cu Caribbean Islands Manta Conservation Program, un proyecto afilia na Manta Trust y Observation.org, DCNA ta trahando pa cataloga e poblacionnan local di manta y educa e residentenan y bishitantenan tocante e especie importantenan aki. Door di observacion y interaccion cu manta den Caribe Hulandes, hende por contribui na e base di data aki. Cada observacion por wordo valida utilisando un metodo automatico of manual, specialmente awor cu Nicole Pelletier di Manta Trust ta un validator di especie pa Observation.org.

Manta Trust ta compila informacion tocante observacion di manta den henter mundo y a registra mas di 100 encuentro den henter Caribe Hulandes. Por identifica manta pa medio di su patronchi y marca ventral unico, na unda cada manta tin un patrochi distintivo. DCNA ta trahando actualmente na construi un base di dato regional cu potret di identificacion di cientifico ciudadano y investigado. Ya a identifica dos individuo pa Boneiro; un cu yama Caicay (raporta door di Bas Tol) y un manta hembra cu yama Ari (raporta pa Arinae Scharpenberg). Recientemente tambe “Dushi” a wordo mira na Aruba pa Danielle de Kool y Rudolf Ulloa.

Informa bo observacionnan

Informa cualkier observacion of potret (nobo of bieu) cu bo tin di manta ray of otro especie unico riba https://dutchcaribbean.observation.org. E meta actual ta pa aumenta e compilacion di dato pa haya mas observacion di individuo y pa determina cua areanan e mantanan tin e tendencia di bishita di nobo. A medida cu e observacionnan ta aumenta, DCNA ta spera di determina si tin sitio di agregacion of patronchi estacional alrededor di algun di e islanan di Caribe. Ademas lo baha e datonan automaticamente y nan lo wordo manda pa IDtheManta, un base di dato di siguimento internacional di Manta Trust.

Si bo ta prefera, bo por manda potret of video via e-mail (percura di inclui fecha y luga) na nicole.pelletier@mantatrust.org. Si bo ta upload potret riba e rednan social, particularmente riba Instagram, tag e ora #Caribbeanislandsmanta den bo uploads pa percura cu e imagennan aki por wordo haya facilmente y por wordo inclui den e global database.

Nos ta spera di tende di boso encuentronan y di siña mas tocante e especienan increibel aki den Cariba Hulandes.