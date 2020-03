“Sint Maarten is aan zijn lot overgelaten”

CBCS KRITISCH OVER HET TEMPO VAN HULP UIT TRUST FUND

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) maakt zich zorgen over het trage tempo van de beloofde hulp uit het “Sint Maarten Recovery, Reconstruction and Resilience Trust Fund” en de mogelijk onherstelbare schade aan het concurrentievermogen van het land als gevolg. “Terwijl alle andere hulpbronnen beduidend hebben bijgedragen aan de veerkracht en het herstel van de economie van Sint Maarten, is de hulp vanuit het trustfonds vanaf het begin beperkt gebleven. Sinds het overtrekken orkaan Irma, 2 ½ jaar geleden, is slechts 34,8 miljoen van de toegezegde 550 miljoen dollar uitbetaald, ” aldus CBCS interim-president dr. José Jardim. Hij voegt eraan toe dat het daadwerkelijk uitgegeven bedrag zelfs minder is. Het economische herstel van Sint Maarten had sneller kunnen gaan en meer gericht kunnen zijn op betere weerbaarheid voor toekomstige natuurrampen. Dr. Jardim benadrukte de bereidheid van de CBCS om de overheid en het trustfonds te ondersteunen bij het versnellen van het herstel.

Orkaan Irma verwoestte Sint Maarten in september 2017. De orkaan heeft de vitale economische infrastructuur van het land, zoals de luchthaven en grote hotels, ernstig beschadigd. De schade veroorzaakte een scherpe en pijnlijke daling van de economische activiteit samen met een verhoogde werkloosheid. “Het is onbegrijpelijk dat nu, meer dan twee jaar na de orkaan, minder dan 7% van de beloofde hulp is uitbetaald,” aldus Dr. Jardim.

“Economisch gezien is Sint Maarten aan zijn lot overgelaten”, betreurde de CBCS interim-president. Jardim waarschuwde dat alleen het toewijzen van middelen voor het economisch herstel van het land niet voldoende is. In plaats daarvan is effectief gebruik van de middelen noodzakelijk om het herstel voort te zetten: “De bevolking van Sint Maarten kan zien hoe fondsen die beloofd waren om hun economische en emotionele lijden te verlichten, gegijzeld werden door de bureaucratie en de omstandigheden rondom het trustfonds. Hierdoor sloeg het gevoel van solidariteit binnen het koninkrijk om naar een grote teleurstelling”.

Desondanks heeft Sint Maarten opnieuw zijn veerkracht bewezen door in 2019 een economisch herstel te starten. Dr. Jardim: “De economie groeide vorig jaar met ongeveer 5,5%. Verwacht wordt

dat de economie van Sint Maarten zich in 2020 verder zal herstellen. Hoewel dit een indrukwekkend herstel is, is de economie van Sint Maarten nog niet volledig hersteld tot het niveau van vóór de orkaan. Pas tegen het einde van 2022 wordt verwacht dat Sint Maarten dit punt bereikt, mits dit tempo wordt voorgezet.

“Solidariteit had moeten leiden tot een sneller en minder belastend herstel. De vertragingen bij het uitkeren van de hulp en het feit dat men alleen op die inkomsten gericht was, zonder te kijken naar andere mogelijkheden, kunnen een blijvend probleem zijn voor Sint Maarten. Volgens de interimpresident van CBCS vraagt dit om een open en oprechte dialoog tussen Nederland en Sint Maarten om een werkbaar resultaat te bereiken in het voordeel van de bevolking van Sint Maarten.

Jardim bracht daarnaast ook naar voren dat de regering van Sint Maarten wel meer vaart kan maken met projectvoorstellen voor het National Recovery and Planning Bureau (NRPB), zodat het mogelijk wordt sneller toegang te krijgen tot de hardnodige fondsen. Ten slotte concludeert hij dat CBCS zich tot het uiterste zal inspanning om de regering van Sint Maarten bij te staan bij het volledig realiseren van het trustfonds ten behoeve van de bevolking van het land.