Politieberichten van woensdag 12 februari tot en met vrijdag 14 februari 2020

Op woensdag 12 februari vond omstreeks 22.11 uur een eenzijdige aanrijding plaats op de JZ Ridge Road op Saba. Bij aankomst van de patrouille trof men de auto dwars over de weg aan, met veel schade. Doordat er onder andere glas en olie op het wegdek lagen werd ook de brandweer ingeschakeld om het wegdek schoon te maken. De chauffeur van de auto was spoorloos en werd pas de volgende ochtend gevonden en aangehouden. Het betreft een man met initialen A.W. van 25 jaar. Toedracht van de aanrijding is niet bekend.