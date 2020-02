TRANSACTIE TUSSEN OM EN FCIB

Op 9 oktober 2006 werd de bankvergunning van de First Curaçao International Bank (FCIB) door de

Bank van de Nederlandse Antillen (BNA) ingetrokken en heeft het gerecht in eerste aanleg van de

(voormalige) Nederlandse Antillen – op verzoek van BNA – de noodregeling ten aanzien van FCIB

uitgesproken. BNA is de rechtsvoorganger van de huidige Centrale Bank van Curaçao en Sint

Maarten (CBCS) die thans toezicht houdt op het bankwezen.

Als gevolg van de noodregeling staat FCIB tot op heden onder bewind van CBCS. Aanleiding hiervoor

was een Nederlands strafrechtelijk onderzoek naar FCIB, welk onderzoek in 2012/2013 heeft geleid

tot een veroordeling en een transactie voor FCIB. In oktober 2017 en maart 2018 werd onder leiding

van de rechter-commissaris het hoofdkantoor van de FCIB te Curaçao doorzocht. Directe aanleiding

voor de doorzoekingen waren inkomende buitenlandse rechtshulpverzoeken bij het Openbaar

Ministerie Curaçao (OM) ten aanzien van FCIB.

De resultaten van het strafrechtelijke onderzoek op Curaçao bevestigden het vermoeden dat mogelijk

sprake is van schuldwitwassen door FCIB ten aanzien van een aantal bankrekeningen. Dat heeft ertoe

geleid dat het OM en FCIB een transactieovereenkomst hebben gesloten.

In het kader van de transactie doet FCIB afstand van specifieke rekeningtegoeden. Hiermee zijn deze

rekeningtegoeden uit de bank gehaald. De overige rekeningtegoeden worden uitgekeerd aan de

legitieme rekeninghouders dan wel afgestort in een consignatiekas die in beheer is bij CBCS.

Het OM verwacht dat de transactie bijdraagt aan een spoedige afwikkeling van FCIB als bank waardoor

de noodregeling kan worden opgeheven.