Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie viert dies natalis met Vrijheidslunch op 5 mei 2025

Op maandag 5 mei 2025, stond het Gemeenschappelijk Hof van Justitie stil bij het belang van

vrijheid en democratie in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Deze dag viel

kort na de viering van de dies natalis, van het Hof op 1 mei. Zowel het 156-jarig bestaan van het

Hof als Bevrijdingsdag werden herdacht met een reeks betekenisvolle activiteiten op vier

eilanden.

In het kader van de jaarlijkse Vrijheidsmaaltijd werd de speciale Vrijheidssoep bezorgd, een

symbolisch gerecht dat in elk land wordt uitgedeeld.

Op Aruba kwamen collega’s samen om de soep te nuttigen, terwijl er documentaires over

vrijheid en mensenrechten werden vertoond.

Op Bonaire vond een gezamenlijke lunch plaats, gevolgd door een indrukwekkende lezing van

Arthur Sealy over de impact van de Tweede Wereldoorlog op Bonaire, inclusief de geschiedenis

van het concentratiekamp dat daar was gevestigd. Voor deze lunch en presentatie waren ook

jongeren van Fundashon Rosa di Sharon uitgenodigd om deze ervaring te delen.

Op Curaçao kwamen collega’s samen voor een gezamenlijke lunch, voorafgegaan door een

lezing van Esmeralda Wijngaarde. Zij is de dochter van wijlen Frank Wijngaarde, die in 1982

omkwam bij de Decembermoorden in Suriname. Tijdens de bijeenkomst deelde Esmeralda

enkele fragmenten uit haar aankomende memoires, waarin zij haar persoonlijke verhaal

verweeft met bredere thema’s als kwetsbaarheid van vrijheid, democratie, rechtstaat en

onrecht.

Op Sint Maarten genoten deelnemers van een lunch en daarbij werden videofragmenten over

het vrijheidsthema getoond, gevolgd door een interactieve quiz gebaseerd op de getoonde

video’s.

De Vrijheidsmaaltijd is een jaarlijks moment waarop mensen in het hele Koninkrijk – van

Nederland tot de Caribische eilanden – samenkomen om verhalen te delen en stil te staan bij de

waarde van vrijheid. De Vrijheidssoep, elk jaar samengesteld door een andere Nederlandse chef

met een persoonlijk verhaal, is hierbij het symbool van verbinding: eenvoudig, toegankelijk en

universeel.