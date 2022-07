NIEUW BESTUURSMODEL ACU

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) bericht dat zij een korte interventie uitvoert, gericht op het aannemen van de nieuwe statuten en reglementen van Algemene Spaar- en Kredietcoöperatie ACU (ACU). Daarmee wordt het door de Algemene Ledenvergadering (ALV) van ACU gekozen nieuwe bestuursmodel ingevoerd.

De ALV van ACU heeft op 7 maart 2021 gekozen voor een moderner bestuursmodel met behoud van de coöperatieve gedachte. Daarna heeft ACU een Commissie Statutenwijziging ingesteld bestaande uit leden van ACU. Deze ledencommissie heeft samen met een notaris en specialisten op het gebied van coöperaties, nieuwe statuten en reglementen opgesteld. Dit op basis van het door de ALV gekozen bestuursmodel.

In de nieuwe statuten en reglementen zijn de taken en bevoegdheden van het bestuur en de raad van toezicht duidelijk beschreven. Dat was eerder niet het geval. Die onduidelijkheid vormde een bron van onenigheid binnen ACU. De benoeming van leden van deze organen wordt beter georganiseerd. Verder wordt de interne controle op de bedrijfsvoering geprofessionaliseerd. Dit alles is belangrijk voor een coöperatieve kredietinstelling, ter bescherming van de gelden van haar leden.

Hoewel het bestuur van ACU de ALV heeft gevraagd de nieuwe statuten en reglementen vast te stellen, is dit niet gebeurd. Steeds wordt discussie gevoerd zonder dat verder wordt gekomen. ACU is al jarenlang bezig om het bestuursmodel aan te passen. Het onvoldoende functioneren van de governance − in het licht van de bereikte omvang van ACU − is door ACU zelf al jaren geleden onderkend.

De CBCS heeft consequent gewezen op het belang van ACU bij invoering van een nieuw bestuursmodel. Daarmee zou het bestuursmodel van ACU als financiële coöperatie weer voldoen aan de wettelijke eisen. De taak van de CBCS is er op toe te zien dat aan die eisen wordt voldaan.

Als dit uitblijft, kan de CBCS haar toezichtinstrumentarium inzetten. Dat gebeurt op dit moment.

De CBCS verwacht dat het nieuwe bestuursmodel binnen enkele dagen is ingevoerd. Het is vervolgens aan ACU om uitvoering te geven aan de nieuwe statuten en reglementen.

Om het publiek en de leden van ACU in het bijzonder te informeren zal de CBCS later deze week een persconferentie houden om een toelichting te geven.