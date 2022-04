FIOD bezoekt Bonaire

Een delegatie van de FIOD heeft op 24 maart jl. Bonaire bezocht. De

delegatie bestond uit: algemeen directeur FIOD Niels Obbink, directeur

intelligence en internationale samenwerking Edo Edens en teamleider

internationaal Helma Citroen.

De delegatie heeft overleg gevoerd met gezaghebber Edison Rijna, de

directeur belastingdienst Caribisch gebied Anneke van den Breemer en de plv

korpschef Ronald Zwarter en enkele KPCN collega’s.

Doel van dit bezoek was om mogelijkheden te verkennen om KPCN en de

Belastingdienst CN te versterken bij de aanpak van witwassen en

belastingfraude en nauwer en intensiever samen te werken.

Alle deelnemende partijen waren het er over eens dat een meer intensieve

samenwerking op deze onderwerpen van groot belang is. Gezaghebber

Edison Rijna: “Goed toezicht is belangrijk voor het tegenhouden van malafide

praktijken en het continueren van een gezond ondernemersklimaat”.

Ronald Zwarter gaf aan:” Extra financiële kennis is onontbeerlijk voor de

aanpak van financieel economische criminaliteit en daarbij zijn alle partners

welkom”.

Namens de FIOD geeft Niels Obbink aan: “Door onze krachten te bundelen

en met medewerkers van de FIOD actief te worden in Caribisch Nederland,

versterken we de verbinding binnen het Koninkrijk. Hierdoor treden we samen

met al onze partners effectiever op tegen fiscale en financiële fraude en

pakken we de ondermijning aan.”