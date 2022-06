CBCS ta hisa beleningsrente

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) a disidí di ahustá e direkshon aktual di su maneho monetario, oumentando su beleningsrente ku un punto porsentual te na 2,00%. Aunke e union monetario ta gosa di un posishon di divisa i un kobertura di importashon sólido, CBCS a tuma e desishon akí antisipando mas oumento di federal funds rate, un posibel bahada adishonal den likides di e bankonan komersial i un kaida proyektá den reserva di divisa. CBCS su Komité di Maneho Monetario (abreviá na ingles komo MPC) lo sigui vigilá e desaroyonan ekonómiko den e union monetario djaserka, i spesialmente e indikadónan prinsipal pa maneho monetario. Si ta nesesario, CBCS lo adoptá un direkshon di maneho monetario mas stringente.

For di momento ku ekonomia di Kòrsou i di Sint Maarten a kuminsá move atrobe na 2021, nan a keda riba ruta di rekuperashon. Esaki ta danki prinsipalmente na un oumento konsiderabel den aktividat turístiko i un kresementu mas fuerte den invershon privá. No opstante, CBCS a revisá su pronóstiko ekonómiko di 2022 pa tur dos pais i awor esakinan ta ménos faborabel ku den e último perspektiva, publiká na mart di 2022. A hasi e ahuste akí mirando ku inflashon a resultá supstansialmente mas haltu ku loke a proyektá anteriormente, loke lo baha entrada disponibel i

afektá konsumo privá. E inflashon mas haltu ta debí prinsipalmente na e preisnan eksorbitante di krudo i otro materia prima riba merkado internashonal, entre otro komo konsekuensia di e trabanan den kadena di suministro i e konflikto persistente na Europa Oriental. ‘En bista di e panorama akí, ta proyektá un kresementu di PIB real di 5,0% na Kòrsou i 6,2% na Sint Maarten pa 2022’, segun Jose Jardim, direktor ehekutivo di CBCS.

‘Mientrastantu, posishon di divisa di e union monetario a keda sólido na 2022. Por mira esei na e echo ku reserva ofisial bruto (ku eksepshon di oro) a baha ku apénas NAf. 18,1 mion, loke a hib’é na NAf. 3.143,0 mion na fin di mei. Aktualmente, kobertura di importashon ta na 6,4 luna, loke ta kómodamente riba e norma di 3 luna. E kobertura haltu di importashon ta un refleho di e nivel haltu di reserva ofisial bruto, kombiná ku un nivel di importashon di produkto i servisio ku ainda ta bou di e nivel di promé ku e krísis di COVID-19’, Jardim a sigui splika.

Sin embargo, en bista di e preisnan eksorbitante di importashon, partikularmente di kombustibel i kuminda, i e oumento di tasa di interes riba merkado finansiero internashonal ku por pone mas preshon riba e kobertura di importashon, ta premirá ku e reserva ofisial bruto por baha mas. E oumento den aktividat ekonómiko i e subida den preis di importashon lo hisa e kosto total di importashon. Ademas, e tasanan promedio di interes riba merkado finansiero internashonal tambe ta subiendo, ya ku e bankonan sentral prinsipal ta adoptando maneho monetario mas stringente pa asina frena inflashon, loke por oumentá apetit di e bankonan komersial i invershonistanan

institushonal pa invertí den estranheria, pa asina nan por optené rendimentu mas haltu.

Na mes momento, for di fin di 2019, likides di e bankonan komersial a mustra un tendensia di baha, aunke últimamente tin señal di un kambio den esaki. No opstante, te ku mart di 2022, e kréditonan otorgá na sektor privá a baha ku 0,2% riba base anual, debí na un bahada den fiansa komersial moderá pa un oumento den hipotek.

For di 5 di mei 2022, Reserva Federal di Estádos Unídos a hisa e federal funds rate na 0,75 – 1,00% pa trata ku e nivel haltu di inflashon, i nan ta premirá di bolbe hisa e márgen meta, dependiendo di kon e kondishonnan di merkado ta desaroyá. Esaki ta e di dos oumento den 2022, despues ku federal funds rate a baha te na su nivel di mas abou den historia, 0,00% – 0,25%, durante e pandemia na 2020-2021. Debí ku NAf su tipo di kambio ta mará na dòler estadounidense, tasa di interes riba merkado monetario internashonal ta afektá tasa di interes riba merkado monetario di e union monetario di Kòrsou i Sint Maarten. Ora federal funds rate subi, esei tin un efekto inmediato riba preis di dòler estadounidense riba merkado monetario internashonal.

‘En bista di e panorama akí, CBCS a disidí di hisa e beleningsrente di 1,00% pa 2,00%, kuminsando dia 7 di yüni 2022. Ta trata aki di e promé oumento despues ku na mart 2020 el a baha te na 1,00%, su nivel di mas abou den historia, durante e insertidumbre kousá pa e pandemia di COVID-19’, Jardim a splika. Pa loke ta e porsentahe di reserva obligatorio, esaki lo keda 19,00%, i por lo pronto CBCS lo no purba di apsorbé mas likides entre e bankonan komersial lokal via e findishinan semanal di Certificate of Deposit (CD).

No opstante, ainda e perspektiva ekonómiko di e union monetario ta mará na riesgo supstansial ku por hiba na proyekshon ménos faborabel. Prinsipalmente e tenshonnan geopolítiko persistente, i partikularmente e invashon di Ukrania di parti di Rusia, por pone inflashon na Kòrsou i Sint Maarten sigui subi. Si e konflikto kontinuá òf eskalá, esei lo empeorá nivel di preis di sierto merkansia riba merkado internashonal, prinsipalmente krudo, metal i kuminda. Tambe e konflikto por krea skarsedat i okashoná traba den kadena di suministro. Skarsedat por hiba na retraso den e

proyektonan di invershon ku tin planiá den e union, den kaso ku sierto komponente klave pa e proyektonan akí no ta disponibel. Ademas, si tasa di interes internashonal subi, finansiamentu lo bira mas karu. Algun otro riesgo ku por hiba na un perspektiva ménos faborabel ta, por ehèmpel, desaroyo di e pandemia, partikularmente segun ku variante nobo presentá, i un konsolidashon fiskal fuerte ku no ta laga espasio pa invershon públiko. Den kaso di Kòrsou, e desbalansa aktual entre oferta i demanda di labor lo por frena desaroyo ekonómiko, i na Sint Maarten, desaster natural ta keda un menasa pa ekonomia. ‘Mirando e nivel haltu di insertidumbre, MPC lo sigui vigilá e desaroyonan djaserka, i CBCS lo adoptá un polítika monetario mas stringente si ta nesesario’, Jardim a konkluí.