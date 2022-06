Zr.Ms. Groningen stopt go-fast op volle zee

Het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Groningen heeft op 24 mei een drugstransport onderschept. In de Caribische Zee wist het patrouilleschip een go-fast te stoppen en een lading van 300 kilogram cocaïne te onderscheppen.

Na een patrouille detecteerde een patrouillevliegtuig van de Kustwacht Caribisch gebied een go-fast met vier opvarenden ten noordwesten van Aruba. Hierop heeft Zr.Ms. Groningen de MH-65 Dolphin helikopter van de US Coast Guard ingeschakeld die momenteel aan boord van het stationsschip is geëmbarkeerd. Nadat de helikopter het contact had gevonden en enkele stopsignalen waren gegeven, stopte de go-fast niet. Om die reden werd overgegaan tot waarschuwingsschoten waarna de vier opvarenden zich overgaven.

Om de opvarenden aan te houden zijn twee snelle onderscheppingsvaartuigen (FRISC’s) te water gelaten. De boarding is uitgevoerd door een gecombineerd Law Enforcement Detachement (LEDET) team van de Amerikaanse kustwacht en het eigen Fleet Marine Squadron (FMS). De opvarenden en de contrabande zijn vervolgens overgedragen aan een schip van de Amerikaanse kustwacht voor vervolging in de Verenigde Staten.

Zr.Ms. Groningen is vanaf april 2022 als stationsschip Caribisch gebied weer actief in de regio ten behoeve van counterdrugsoperaties.

HNLMS Groningen stops go-fast

The Dutch naval vessel HNLMS Groningen intercepted a drug transport on 24 May. In the Caribbean Sea, the patrol ship managed to stop a go-fast and intercept a 300 kilogram load of cocaine.

During a patrol, a plane of the Dutch Caribbean Coast Guard detected a go-fast with four people northwest of Aruba. After HNLMS Groningen launched the MH-65 Dolphin helicopter of the US Coast Guard, which is currently embarked onboard. After the helicopter made contact by giving stop signals, the go-fast didn’t stop. After firing of some warning shots the crew surrendered.

Two fast interceptor vessels (FRISC’s) of HNLMS Groningen were launched to detain those on board. The boarding was performed by a combined Law Enforcement Detachment (LEDET)team of the US Coast Guard and the Dutch Fleet Marine Squadron (FMS). After, the crewmembers and contraband were transferred to a US Coast Guard vessel for prosecution in the United States.

HNLMS Groningen is in the Caribbean region from April 2022 for counterdrugs operations.