Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten sluit 2021 af met verlies van ca. NAf 2,9 miljoen

De Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten (CBCS) heeft 2021 afgesloten met een verlies van ca. NAf 2,9 miljoen. Dit is een verbetering van NAf 1 miljoen ten opzichte van het resultaat van 2020. Het verlies van ca. NAf 2,9 miljoen zal worden gecompenseerd met het resterende gedeelte van de ingehouden winst van het boekjaar 2019. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde Jaarverslag 2021 van de CBCS. In tegenstelling tot de voorgaande jaren, waarin het verslag veelal gelijktijdig met het Annual Report werd gepubliceerd, wordt met ingang van dit jaar het financieel jaarverslag, onder de noemer Jaarverslag 2021, volledig en separaat gepubliceerd.

Negatieve gevolgen COVID-19 pandemie De COVID-19 pandemie heeft in 2021, net zoals in het jaar ervoor, ook de ontwikkeling van de intereststanden op de internationale markt (mede) beïnvloed. Door de relatief lage intereststanden zijn de interestopbrengsten van de deviezenbeleggingen van de CBCS in 2021 opnieuw gedaald

en zijn deze met ca NAf 8,8 miljoen afgenomen ten opzichte van de interestopbrengsten van 2020.

Door onder meer de stijgende tendens van de intereststanden op de internationale markt in de tweede helft van 2021 en het effect hiervan op de marktprijzen van de beleggingsintstrumenten, heeft de CBCS in 2021 netto een ‘ongerealiseerde waardeverlies beleggingen’ van NAf 3,5 miljoen moeten verantwoorden via haar resultatenrekening. In vergelijking met 2020 is tevens ruim NAf 9,8 miljoen minder aan ‘gerealiseerde waardemutaties beleggingen’ gerealiseerd.

De daling van het resultaat 2021 van de CBCS is gedeeltelijk gecompenseerd door:

• een stijging van de interestopbrengsten op de lokale beleggingen met ca NAf 2,6 miljoen, door de ingekochte obligaties van Sint Maarten Harbour Finance (SMHF) naar aanleiding van de intrekking van de terugkoopregeling op 24 februari 2021. Deze regeling bood de obligatiehouders de mogelijkheid om deze obligaties te allen tijde tegen 100% te verkopen aan de CBCS;

• een daling van de interestlasten van de certificates of deposit met ca. NAf 0,8 miljoen door een daling van de vergoede interestpercentages hierop (dit in lijn met de lage intereststanden op de internationale markt);

• een stijging van de ‘overige opbrengsten’ door een toename van de aan de onder toezicht

staande financiële instellingen doorbelaste toezichtkosten met ruim NAf 0,8 miljoen en

afboeking van een aantal verjaarde posten wat een vrijval ter grootte van ruim NAf 3,0

miljoen met zich meebracht; en

• een daling van de ‘kosten’ met ruim NAf 7,9 miljoen door een daling van de

reorganisatiekosten opgenomen onder de post ‘Personeelskosten’.

Door de CBCS is in 2021 tevens een goudtransactie verricht waarbij een beperkt deel van de

goudvoorraad werd verhandeld via een simultane verkoop- en kooptransactie. Deze transactie

heeft geen invloed gehad op de totale goudvoorraad, maar heeft wel geleid tot een positieve

waardemutatie van ruim NAf 8,5 miljoen. Deze waardemutatie is de facto een boekwinst doordat

de goudvoorraad tegen een lagere waarde op de balans stond dan waarvoor deze is verhandeld.

Hiermee werd een klein deel van de ongerealiseerde balanspost “bestemmingsreserve herwaardering” gerealiseerd.

De balans van de CBCS per 31 december 2021 toont een stijging van ruim NAf 254 miljoen ten opzichte van de stand per 31 december 2020. Deze stijging is het resultaat van onder meer de fondsen ontvangen van Nederland in het kader van (1) de liquiditeitssteun aan de landen Curaçao en Sint Maarten om de negatieve gevolgen van de COVID-19 pandemie op te vangen en (2) het oplossen van de Girobank problematiek.

Verder werken aan herstel In 2022 en de daarop volgende jaren zal de CBCS verder werken aan het herstel van haar financiële positie via resultaatverbetering. De CBCS zal zich inzetten voor verdere verhoging van haar inkomsten, en tegelijkertijd worden verdere kostenbeheersingsmaatregelen geïmplementeerd.

Het is de verwachting dat de internationale intereststand de komende jaren weer zal gaan stijgen, wat op de middellange termijn een positieve invloed zal hebben op de interestopbrengsten van de CBCS. De CBCS heeft een analyse verricht van haar deviezenreserves waarbij de belegbare reserves optimaler zijn bepaald. Ook is het beleggingsbeleid aangepast om meer flexibiliteit te creëren in de beleggingsmogelijkheden. Het wijzigingsvoorstel in het Bankstatuut dat deze flexibilisering mogelijk moet maken, is al aangeboden aan de Ministers van Financiën van de

Landen. Door de belegbare reserves rendabeler in te zetten, verwacht de CBCS een additionele verhoging van interestopbrengsten te realiseren.

Voor wat betreft toezicht is het streven dat dit op termijn self supporting wordt. Dit betekent dat de CBCS in staat moet zijn de toezichtkosten volledig door te belasten aan de onder toezicht staande financiële instellingen. Dit is van belang om de kwaliteit van het toezicht en het vertrouwen in de financiële sector van de landen Curaçao en Sint Maarten te blijven waarborgen.

Het Jaarverslag 2021 vind u op de website van de CBCS: www.centralbank.cw/publications.