Dag van de Arbeid dit jaar op 2 mei

De Dag van de Arbeid valt dit jaar op een zondag. Volgens de

Arbeidswet 2000 BES betekent dit dat de Dag van de Arbeid op de eerst

volgende werkdag wordt gevierd. Dit is op maandag 2 mei.

Dit houdt in dat de meeste publieke kantoren en diensten op 2 mei dicht zijn.

Als mensen in Caribisch Nederland moeten werken op 2 mei, dan dienen zij

betaald te worden als zijnde een officiƫle feestdag. Dit geldt voor zowel de

publieke als particuliere sector.

Voor vragen over rechten en plichten van werkgevers en werknemers over de

op 2 mei gevierde Dag van de Arbeid, kunt u contact opnemen met

Arbeidszaken van de RCN-unit SZW via (+599) 715-8888 of

arbeidszaken@rijksdienstcn.com