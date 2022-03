Kabinet verlaagt tijdelijk accijns benzine Caribisch Nederland

Vandaag maakt het kabinet bekend dat net als in Nederland, ook op

Bonaire, Sint Eustatius en Saba vanaf 1 april de accijns op benzine

tijdelijk wordt verlaagd tot het einde van het jaar. Deze maatregel maakt

onderdeel uit van het pakket dat beschikbaar is gesteld om het effect

van de stijgende energieprijzen in Caribisch Nederland te dempen.

Dit betekent dat tot het einde van dit jaar de accijns op benzine in Caribisch

Nederland wordt verlaagd met 16 USD cent per liter. Op diesel wordt in

Caribisch Nederland al geen accijns geheven. Vanaf 1 april is de accijns op

een liter benzine (afgerond) op Bonaire 16 USD cent en op St. Eustatius en

Saba 8 USD cent.

De openbare lichamen op Bonaire, St. Eustatius en Saba zullen aan de hand

van de accijnsverlaging de benzineprijs opnieuw vaststellen en hierover

communiceren.

In totaal stelt het kabinet 5 miljoen euro beschikbaar voor Caribisch

Nederland. Hiervan is 1,7 miljoen euro bestemd voor fiscale maatregelen

zoals bijvoorbeeld accijnzen: dat wordt dus gebruikt om de accijns op benzine

tijdelijk te verlagen.

De accijnsverlaging wordt geregeld via een beleidsbesluit en zal daarna zo

snel mogelijk via spoedwetgeving aan de Tweede Kamer worden

aangeboden, tegelijkertijd met de wetgeving voor de accijnsverlaging voor

benzine en diesel en de btw-verlaging energie in Europees Nederland.